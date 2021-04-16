العراق يحدد موعدا لخلع الكمامات في البلاد

2021/04/16 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الأزمة الصحية في العراق يوم

الجمعة إن الأشخاص يمكنهم التخلص من

ارتداء الكمامة بعد تطعيم أكثر من 80% من

السكان باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشرت وزارة الصحة والبيئة مجموعة من

الاسئلة والاج

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