2021/04/16 | 12:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قارأكد محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، الجمعة، بأن الإداري في هيكل الادارة المحلية سيشمل جميع أعضاء الحكومة السابقة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الخفاجي لمراسل "ناس" رداً على سؤاله ما إذا كان التغيير سيشمل معاونيه ونائبيه، (16 نيسان 2021)، أن "التغيير سيشمل جميع أعضاء إدارة الحكومة السابقة في ذي قار، وسنأتي بدماء شابة وطموحة وكفوءة من أبناء المحافظة لتشغل جميع المواقع الادارية الكبيرة لتحقق طموح المواطنين".

وفيما يخص مقرات الأحزاب السياسية، أوضح الخفاجي بأن "الكثير من الأحزاب مستأجرة المباني بشكل رسمي ووفق القانون من الدولة، ونحن نتعامل وفق القانون، فالاحزاب التي تشغل المباني بالاستئجار يتم التعامل معها بشكل رسمي واصولي، وأما المتجاوزين فيكون التعامل معهم مثل بقية المتجاوزين على أملاك الدولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يتحدث لـ ناس عن التغيير الشامل ومصير مقرات الأحزاب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يتحدث لـ ناس عن التغيير الشامل ومصير مقرات الأحزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).