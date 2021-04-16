2021/04/16 | 12:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، عن إتمام بلاده تخصيب اليورانيوم ليلة اليوم الجمعة، بنسبة 60 بالمئة.وقال قاليباف في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع”تويتر”، انه “نعلن بكل فخر أنه في الساعة 12 ليلا استطاع العلماء النوويين الإيرانيون الوصول إلى يورانيوم مخصب بمستوى 60 بالمئة”.وأضاف: “هذا التوفيق يعبر عن إرادة الشعب الإيراني الذي يقوم بالمعجزات دائما ويفشل أي مؤامرة”.وكانت إيران قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها ستخصب اليورانيوم لدرجة نقاء 60 بالمئة، وهي نسبة تقترب من مستوى 90 بالمئة اللازم لصنع قنبلة نووية وتزيد كثيرا على أقصى مستوى وصلت إليه حاليا وهو 20 في المئة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعلن إتمام عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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