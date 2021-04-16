إيران تعلن إنتاج اليورانيوم المخصب بمستوى 60 في المائة

2021/04/16 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إن العلماء الإيرانيين الشباب تمكنوا من إنتاج اليورانيوم المخصب بمستوى 60 في المائة.وكتب قاليباف على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها "أعلن بكل فخر أنه في تمام الساعة 12 و 40 دقيقة بعد منتصف الليلة الماضية تمكن العلماء الايرانيون الشباب من انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ".وأضاف: أبارك للشعب الايراني البطل هذا النجاح، عزم الشعب الايراني يخلق المعجزات وسوف يحبط كل المؤامرات .المصدر: وكال انباء فارس

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