2021/04/16 | 12:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال أعلنت مبادرة الحائزة على جائزة نوبل للسلام وسفيرة الامم المتحدة والناشطة الايزيدية العراقية “نادية مراد”، اليوم 16/4/2021 عن بناء مركز صحي جديد في قرية رمبوسي جنوب جبل شنكال.وقالت المبادرة في منشور على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن “سنوات من الصراع حولت المرافق الطبية في قرية رمبوسي إلى …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبادرة نادية تعلن عن بناء مركز صحي جديد في قرية رمبوسي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبادرة نادية تعلن عن بناء مركز صحي جديد في قرية رمبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).