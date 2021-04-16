مقتل 8 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين في حادث إطلاق النار بولاية إنديانا الأميركية

2021/04/16 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت الشرطة المحلية بمدينة إنديانا بوليس عاصمة ولاية إنديانا الأميركية مقتل ثمانية اشخاص وإصابة نحو ستين اخرين بجروح في حادث إطلاق نار .

وذكرت شرطة المدينة في بيان انها عثرت على العديد من الضحايا في مكتب تابع لشركة “فيديكس” للشحن قرب المطار الدولي للمدينة، فضلا عن سقوط عدد كبير من الجرحى.وفيما يتعلق بمنفذ الهجوم، قالت الشرطة إن المشتبه به انتحر ولا وجود لتهديد آخر للمواطنين.

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