المفوضية تقرّ بصعوبة دمج الانتخابات البرلمانية والمحلية وتتحدث عن الإشراف الدولي

2021/04/16 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة (16 نيسان 2021)، الموقف الرسمي من إجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشارت إلى صعوبة دمجها مع البرلمانية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، إن "مفوضية الانتخابات منطلقة في عملها بمرحلة عميقة وطويلة وبدأت تستعد للعملية الاقتراعية".

وأضافت، أن "مفوضية الانتخابات تلقت استفساراً بشأن إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية ،لكن هذا الموضوع يحتاج الى جوانب فنية ومالية لأنها ليست سهلة".

وأوضحت الغلاي، أن "مفوضية الانتخابات في عملية الاستعداد للانتخابات النيابية قطعت شوطاً كبيراً جداً، ولا يمكن العودة من الصفر والبداية".

ولفتت الى أن "مفوضية الانتخابات انطلقت بمرحلة التحديث ومرحلة التسجيل ومرحلة توزيع بطاقة الناخب واستقبال قوائم المرشحين ،وتسجيل التحالفات السياسية، والأحزاب، وتنظيم ورقة الاقتراع وإرسالها إلى شركة (ميرو) الكورية، وبرمجة الأجهزة، وتمت إعادة تأهيل وصيانة الأجهزة الالكترونية وأجهزة الإرسال".

وتابعت المتحدثة باسم المفوضية، أنه "تم ارسال ورقة الاقتراع الى شركة ميرو الكورية، وهي أوراق افتراضية لغرض برمجة الأجهزة على هذه الورقة"، مبينة أن " المفوضية ستطبع ما يقارب الـ 26 مليون ورقة اقتراع تغطي عدد الناخبين البالغين 25 مليوناً و139 ألفاً و375 ناخباً".

وفي ما يتعلق بالمراقبة الدولية أشارت الغلاي الى أن "مفوضية الانتخابات نسقت مع وزارة الخارجية، وتم توجيه 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية، وهناك زيارات من عدد من السفارات لمفوضية الانتخابات".

واختتمت الغلاي قولها، بأن "لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية تستقبل الطلبات وتلبية عدد من المنظمات الدولية والسفارات العربية والأجنبية".

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