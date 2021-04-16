كتلة نيابية : مقترح وزارة المالية بالاستقطاع الضريبي انهاء للطبقة الوسطى

2021/04/16 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت كتلة /وطن/ النيابية ، رفضها القاطع فرض ضرائب على الموظفين الان او مستقبلا ، فيما دعت مجلس الوزراء الى عدم قبول مقترح وزارة المالية تطبيق الاستقطاع الضريبي وباثر رجعـي .واوضحت الكتلة ، في بيان صحفي ، ان " مقترح وزير المالية فرض ضرائب على الموظفين سيؤدي الى ازمات وكوارث جديدة تصيب النسبة الاغلب من الشعب "، فيما عدت المضي بقبول المقترح ، انهاء للطبقة الوسطى التي تكافح من اجل المضي بحياتها المادية والاقتصادية في ظل عدم وجود التخطيط السليم لاوضاع البلد الاقتصادية "./انتهى5

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