الصحة تؤشر ارتفاع نسبة المقبلين على تلقي لقاح كورونا في ذي قار

2021/04/16 | 12:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، عن تلقيح 571 مواطنا ومنتسبا من الملاكات الصحية في مدن محافظة ذي قار تلقوا اللقاح المضاد لفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وقال مدير شعبة التحصين في قسم الصحة العامة حازم تركي، في بيان، إن “هناك اقبالا من قبل المواطنين والمنتسبين في المؤسسات الصحية على تلقي […]

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