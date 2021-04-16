الصحة تؤشر ارتفاع نسبة المقبلين على تلقي لقاح كورونا في محافظة ذي قار

2021/04/16 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت دائرة صحة ذي قار، الجمعة، عن تلقيح 571 مواطنا ومنتسبا من الملاكات الصحية في مدن محافظة ذي قار تلقوا اللقاح المضاد لفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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وقال مدير شعبة التحصين في قسم الصحة العامة حازم تركي، بحسب بيان الوزارة، وتلقى "ناس" نسخة منه،(16 نيسان 2021)، إن "هناك اقبالا من قبل المواطنين والمنتسبين في المؤسسات الصحية على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا حيث سجلت الدائرة تلقيح 571 مواطنا ومنتسبا من الملاكات الصحية".

واضاف تركي ان "العدد التراكمي للملقحين منذ انطلاق حملة التطعيم ولغاية الان بلغ 8889 جرعة اعطيت للملاكات الصحية وعناصر الاجهزة الامنية والمواطنين".

وأجابت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، على مجموعة من الاسئلة حول موعد الانتهاء من ارتداء الكمامة ومستوى أمان اللقاح واسئلة أخرى.

وذكرت الوزارة في مجموعة تصاميم إعلانية، وحصل "ناس" عليها (16 نيسان 2021)، ان "ارتداء الكمامة يستمر حتى بعد أخذ اللقاح لحين تلقيح 70 - 85 من المواطنين لضمان عدم نقل العدوى"، داعية "المصابين بالأمراض المزمنة بتلقي جرعات اللقاح لأنهم "أكثر عرضة للإصابة".

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين لـ "تلقي اللقاح المتوفر في المنافذ التلقيحية والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية"، مؤكدة على ان "اللقاحات المعتمدة حاليا أثبتت الدراسات أنها آمنة وذات فعالية عالية".

واجابت الوزارة على فرضية الإصابة بالفيروس بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح قائلة: "يوجد إحتمال ضئيل جدا وحينها ستكون الإصابة خفيفة".

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