جنوح سفينة شحن تركية قبالة سواحل شمال غربي البلاد

2021/04/16 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

جنحت سفينة شحن تركية صباح اليوم الجمعة، بالقرب من جزيرة بوزغادا التابعة لولاية جناق قلعة، شمال غربي تركيا.وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية على موقعها الالكتروني، وقع الحادث عندما واجهت سفينة الشحن "بانو إس" صعوبات فنية قبالة بوزغادا.وقالت الوكالة إنه تم الدفع بزوارق إنقاذ تابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية، إلى موقع جنوح السفينة.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر مادية، أو تلوث جراء الحادث، ولا تزال جهود إنقاذ السفينة متواصلة.

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