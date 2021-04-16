روسيا تسجل 8995 إصابة جديدة بـ

2021/04/16 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، تسجيل 8995 إصابة جديدة و 397 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل ارتفاعا في عدد الاصابات وانخفاضا طفيفا في الوفيات مقارنة مع معدلات أمس /8944 إصابة و 398 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و 684 ألفا و 148 إصابة ، منها104 ألفا و795 حالة وفاة وتماثل 9109 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و310 ألفا و557شخصا.

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