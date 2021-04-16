النزاهة النيابية تحذر من منح العقود المباشرة في المحافظات

2021/04/16 | 13:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الجمعة، من منح العقود المباشرة في المحافظات.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، في تصريح صحفي، إن “إعطاء الصلاحيات في الموازنة للمحافظين بالتعاقد المباشر سيؤدي الى نوع من الشبهات،لأنه عندما تعطي مثل هكذا صلاحيات واستثناء المحافظين من تعليمات تنفيذ العقود من الممكن أن يحصل الفساد”، لافتة الى أن “هناك الكثير من الاستثناءات جاءت في الموازنة التي خولت المحافظ التصرف من دون الرجوع الى قانون تنفيذ العقود الحكومية، حيث أعطت صلاحيات واسعة للمحافظ “.وأضافت أن “لجنة النزاهة لها ممثل من أعضائها في كل محافظة وهو المسؤول على الجانب الرقابي لمتابعة الأموال التي تصرف […]

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