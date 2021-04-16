إثيوبيا: شروط السودان ومصر غير عادلة.. ونرفض تدويل الأزمة

2021/04/16 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزارة الخارجية الإثيوبية تدويل أزمة سد النهضة، وقالت إن ذلك لن يؤدي إلى أي نتائج مربحة للجانبين.

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