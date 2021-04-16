نجدة بغداد تعلن حصيلة واجباتها خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/04/16 | 13:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت نجدة بغداد، الجمعة، عن نتائج ممارساتها الامنية خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه (16 نيسان 2021)، أن "نجدة بغداد القت القبض على شخصين وضبطت بحوزتهما سلاحا غير مرخص (مسدسين) ضمن مناطق متفرقة من قبل دوريات نجدة الكندي والرشاد".

وأضاف البيان، أنه "تم القبض كذلك على شخص مطلوب وفق المادة (160) ضمن منطقة الكرادة من قبل دوريات نجدة الكرادة، بالاضافة الى ضبط (12) سيارات (عليها اشارات حجز) ضمن مناطق متفرقة".

واشار الى انه "تم القبض على(243) متسولا، وضبط سيارات مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل عددها (282)، والقبض على (43) شخصا مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال".

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