بعد تصويت البرلمان على حله.. المفوضية تتحدث عن انتخابات مجالس المحافظات!

2021/04/16 | 13:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، موقفها من إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح تابعه NRT عربية، (16 نيسان 2021)، إن "مفوضية الانتخابات منطلقة في عملها بمرحلة عميقة وطويلة وبدأت تستعد للعملية الاقتراعية".

واضافت الغلاي، ان "مفوضية الانتخابات تلقت استفسارا بشأن امكانية إجراء الانتخابات لمجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية ،لكن هذا الموضوع يحتاج الى جوانب فنية وجوانب مالية لأنها ليست سهلة".

وأوضحت، ان "مفوضية الانتخابات في عملية الاستعداد للانتخابات النيابية قطعت شوطا كبيرا جدا، ولا يمكن العودة من الصفر والبداية"، مشيرة الى أن "مفوضية الانتخابات انطلقت بمرحلة التحديث ومرحلة التسجيل ومرحلة توزيع بطاقة الناخب واستقبال قوائم المرشحين ،وتسجيل التحالفات السياسية ،والأحزاب ،وتنظيم ورقة الاقتراع وارسالها إلى شركة (ميرو) الكورية ،وبرمجة الأجهزة ،وتمت إعادة تأهيل وصيانة الأجهزة الالكترونية وأجهزة الارسال".

وبينت الغلاي، أنه "تم ارسال ورقة الاقتراع الى شركة ميرو الكورية ،وهي أوراق افتراضية لغرض برمجة الأجهزة على هذه الورقة"، لافتة الى ان "المفوضية ستطبع ما يقارب ال 26 مليون ورقة اقتراع تغطي عدد الناخبين البالغين 25 مليوناً و139 ألفا و375 ناخبا".

وفي ما يتعلق بالمراقبة الدولية أشارت الغلاي الى أن "مفوضية الانتخابات نسقت مع وزارة الخارجية ،وتم توجيه 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية ،وهناك زيارات من عدد من السفارات لمفوضية الانتخابات، موضحة أن "لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية تستقبل الطلبات وتلبية عدد من المنظمات الدولية والسفارات العربية والأجنبية".

N.A

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