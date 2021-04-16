تحقيق نينوى تتحفظ على مبالغ مالية كبيرة ضبطت تحت انقاض دار في الموصل

2021/04/16 | 13:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت محكمة تحقيق نينوى عن تحفظها على مبالغ مالية كبيرة وموجودات ثمينة ضبطت تحت انقاض دار في منطقة الشهواني في الموصل لغرض تسليمها إلى البنك المركزي.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المحكمة اعلنت العثور على مبلغ مليون وستمائة الف دولار أمريكي وعملات ذهبية وفضية وسبائك ومقتنيات ذهبية في المنطقة القديمة الشهواني اثناء قيام احدى الحفارات بإزالة انقاض دور المنطقة القديمة”.وأضاف المراسل أن “الأموال والمواد المذكورة كانت مخبأة ببراميل بلاستيكية واكياس نايلون ومدفونة بعمق حوالي ثلاثة أمتار تحت الارض”.ورجح ان “هذه الأموال كان يستخدمها التنظيم الارهابي لتمويل عملياته الإرهابية اثناء انسحابهم الى الجانب الايمن من المدينة القديمة”.وأكد ان “قاضي محكمة تحقيق نينوى قرر التحفظ على المضبوطات تمهيدا لتسليمها الى البنك المركزي”.

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