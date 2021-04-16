القضاء يحدد مصير ’الكنز الداعشي’ الذي عثر عليه في الموصل

2021/04/16 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت محكمة تحقيق نينوى، الجمعة، عن تحفظها على مبالغ مالية كبيرة وموجودات ثمينة ضبطت تحت انقاض دار في منطقة الشهواني في الموصل لغرض تسليمها إلى البنك المركزي.

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وذكر القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (16 نيسان 2021)، ان "المحكمة اعلنت العثور على مبلغ مليون وستمائة الف دولار أمريكي وعملات ذهبية وفضية وسبائك ومقتنيات ذهبية في المنطقة القديمة الشهواني اثناء قيام احدى الحفارات بإزالة انقاض دور المنطقة القديمة".

وأضاف البيان أن "الأموال والمواد المذكورة كانت مخبأة ببراميل بلاستيكية واكياس نايلون ومدفونة بعمق حوالي ثلاثة أمتار تحت الارض".

ورجح ان "هذه الأموال كان يستخدمها التنظيم الارهابي لتمويل عملياته الإرهابية اثناء انسحابهم الى الجانب الايمن من المدينة القديمة".

وأكد ان "قاضي محكمة تحقيق نينوى قرر التحفظ على المضبوطات تمهيدا لتسليمها الى البنك المركزي".

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، العثور على مبلغ مليون دولار ونصف، تعود لفترة تنظيم داعش، في محافظة نينوى.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 نيسان 2021): إنه "تم العثور على مبلغ مليون ونصف دولار امريكي وكذلك و17 مليون دينار عراقي و15 كيلو من الفضة ومصوغات ذهبية كانت مخبئة في احد البيوت اثناء سيطرة داعش في نينوى".

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