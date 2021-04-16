صدور عدد جديد من مجلة البديل الثقافي في ميسان

2021/04/16 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان ـ واع ـ شذى السوداني صدر العدد 20 من مجلة البديل الثقافي وهو عدد خاص بتوثيق الذاكرة الثقافية لمدينة القصب ، ميسان ، حيث تصدرت العدد افتتاحية كتبها رئيس التحرير جمال جاسم أمين تحت عنوان "المؤسسات ذاكرة سلطة ..عن ذاكرة الناس نتحدث".وقال الناقد جمال جاسم أمين لوكالة الأنباء العراقي (واع): إن "صدور العدد الجديد من مجلة البديل الثقافي في ميسان يؤكد أن الفعل الثقافي هو العامل الأكثر فاعلية في ترسيخ المفهوم الثقافي في ترسيخ الذاكرة الثقافية للمدينة". وأضاف جمال أن "العدد الجديد ضم عدة دراسات للأساتذة: المرحوم د.عبد الكريم علكم ، وجبار الجويبراوي ، وأبو الحسن صلاح مهدي ، وجابر محمد جابر ،وحسن عاتي الطائي ،وعلى سعدون ،ود.ماجد فاضل الزبون ،وحامد الياسري ،وكاظم غيلان ،ومحمد جاسم الرسام ،وكاظم العبودي ،وعبد الحسين بريسم ،وشذى السوداني ،وتحسين أحمد ،وريسان السومري ،وعلى العقابي ،وأحمد مجيد ،وسعيد الروضان ،ونصير الشيخ ،وفاضل المطلبي ،وجبار النجدي ،كما ضم العدد استذكاراً للشاعر الراحل عبد الهادي عيدان".

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