رئيس الوزراء العراقي: لن ننجر لمحاولات بعض الجهات لأدخالنا في حرب أهلية

2021/04/16 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عزمه تقديم طعنا امام المحكمة الاتحادية العليا حلول بعض الفقرات في موازنة العام الحالي التي قال إنها تؤثر بشكل مباشر على قطاع الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها من القطاعات المهمة.

وأكد خلال لقائه جمعًا من شيوخ العشائر ووجهاء محافظة المثنى خلال زيارته لها، أن مشاكل العراق تحتاج للإدارة الصحيحة ومنهج الصدق لأجل حلّها، مشددا على أنه لن ينجر لمحاولات بعض الجهات التي تراهن على فشل الحكومة أو الدخول في حرب أهلية.

وكان الكاظمي أجرى زيارة إلى محافظة المثنى على رأس وفدٍ حكومي افتتحَ خلالَها محطة َضخ ِالعمودية المائية التي تعزز ضخ َالمياه من نهرِ الفرات الى نهر الرميثة فضلا عن افتتاحه محطة كهربائية في المحافظة وذلك للمساهمة في رفد التيار الكهربائي وزيادة ساعات التزويد وتطوير عمل الشبكة.

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