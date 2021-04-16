الميناء يتجاوز ازمته ولاعبوه يعاودون التدريب لمواجهة الزوراء

2021/04/16 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / عاود فريق الميناء بكرة القدم تدريباته استعدادا لمواجهة الزوراء بعد الازمة المالية التي عصفت بالنادي .واكد النادي في بيان ، انه تجاوز ازمته بتكاتف الجميع وعاد اللاعبون للتدريب .كما تمت تسوية الامور مع اللاعب حسين فلاح الذي انضم الى تدريبات الفريق، بعد أن توضحت الصورة لدى الادارة التي اكدت تمسكها بخدمات اللاعب .وكانت ادارة الميناء قد قررت في وقت سابق فسخ عقد اللاعب حسين فلاح وتوجيه عقوبة الانذار لجميع اللاعبين لامتناعهم عن خوض التدريبات ، كما قررت الادارة اقالة مدرب الفريق عادل ناصر ( دون معرفة الاسباب ) ،والذي تعاقد مع ادارة نادي دهوك لتدريب فريقها الكروي ضمن دوري الدرجة الاولى ./انتهى

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