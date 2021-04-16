مطالبة باقالة وزير المالية .. عالية نصيف : مقترح استقطاع ضرائب من رواتب الموظفين حرب معلنة ضد الشعب العراقي

2021/04/16 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انتقدت النائبة عالية نصيف مقترح وزارة المالية بشأن استقطاع ضرائب من رواتب الموظفين ، وطالبت باقالة الوزير علي علاوي.وقالت نصيف في بيان صحفي :" ان وزير المالية ارسل كتاباً رسمياً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من اجمالي الدخل الشهري للموظف ( الراتب الشهري والمخصصات والحوافز والأرباح الشهرية والسنوية والمكافآت وغيرها...) اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار".واضافت :" ان هذا الاجراء هو حرب معلنة ضد الشعب العراقي، ونهب لجيوب الموظفين البسطاء ومباركة لسرقات الفاسدين، فالموظف سيدفع ثمن سرقات حيتان الفساد بحجة تعظيم ايرادات الدولة".وتابعت :" من جانبنا لانجد كلمة يمكن استخدامها لتوصيف هذا المقترح المتضمن ذبح الموظف ومصادرة حقه وجهوده ومحاربته في رزقه، كما اننا سنضبط انفسنا ونترفع عن توجيه كلام قاسٍ يتناسب مع قسوة هذا الاجراء الذي اقترحه الوزير على مجلس الوزراء، لكننا نطالب كل نائب شريف ووطني ويحمل هموم شعبه بان يصوت على اقالة هذا الوزير في اقرب جلسة، ولن نسمح بتطبيق هذا المقترح مطلقاً"./ انتهى

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