الحلبوسي وبلاسخارت يناقشان مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش

2021/04/16 | 13:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش، ودعم مجلس النواب العراقي لسنِّ القوانين اللازمة.وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل ممثلةَ الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت، بحضور المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة فيما يخص الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابي (يونيتاد) السيد كريم خان”.وناقش اللقاء “مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش، ودعم مجلس النواب العراقي لسنِّ القوانين اللازمة لمحاسبة داعش على الجرائم الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.[…]

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