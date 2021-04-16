2021/04/16 | 13:35 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [واسط_اين]اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، القاء القبض على 40 متهما في محافظة واسط.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 40 متهما في واسط
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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