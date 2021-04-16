القبض على 40 متهما في واسط

2021/04/16 | 13:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط_اين]اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، القاء القبض على 40 متهما في محافظة واسط.

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