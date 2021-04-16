مفوضية الانتخابات تحدد أسباب عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين

2021/04/16 | 13:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، أسباب عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين.وذكرت المفوضية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها “تتابع جميع ردود الأفعال السياسية والشعبية المرتبطة بحدث […]

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