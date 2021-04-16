الولايات المتحدة تقدم منحة مالية لحماية آثار كوردستان

2021/04/16 | 13:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الولايات المتحدة، منحة مالية قدرها " 500 الف دولار" لحماية آثار وتراث قضاء آميدي التابع لمحافظة دهوك.

وذكرت القنصلية العامة في أربيل، خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان القنصل الامريكي روب والر، خلال زيارته قضاء آميدي، اعلن عن تقديم منحة وزارة الخارجية الامريكية، لبوابة بادينان وقدرها 500 الف دولار وذلك لحماية وتجديد تاريخ وتراث المدينة.

واضافت: ان "الحكومة الامريكية تعرب عن سرورها في العمل من اصدقائنا الكورد"، متمنية ان تكون المنحة جسرا جديدا لتمتين العلاقات بين الشعب الامريكي واقليم كوردستان.

واكدت ان تقديم المنحة عدا انها خدمة للانساينية، ففي الوقت ذاته مساعدة لانعاش آميدي من الناحية الاقتصادية.

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