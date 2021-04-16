جهاز الامن الوطني ينعى وكيله السابق عقيل الصفار

2021/04/16 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى جهاز الامن الوطني وكيله السابق عقيل الصفار، بعد وفاته امس في العاصمة البريطانية لندن بعد معاناته مع مرضٍ عضال.

وفيما يلي نص بيان جهاز الامن الوطني:

بمزيدٍ من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الاستاذ عقيل عبد الكريم الصفار وكيل وزارة الامن الوطني السابق والذي وافته المنية يوم الخميس الموافق 2021/4/15 في العاصمة البريطانية لندن بعد معاناته مع مرضٍ عضال ، لقد طوى فقيدنا الربيع الاول من عمرهِ في جهاد النظام السابقِ وجلاوزتهِ الجلادين بين تشردٍ وسجنٍ وتعذيب منتهياً به الامر انذاك الى الإقصاء عن ارض الوطن وبعد عودتهِ لم يدخر جهداً في خدمة هذا البلد وابناؤه.

وبهذا المصاب الاليم تتقدم رئاسة جهاز الامن الوطني وضباطها ومنتسبيها بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ومحبيه واصدقاؤه وتسأل الله أن يمن عليهم بالصبر والسلوان على فقده والرحمةِ والمغفرة للفقيد الراحل والجنةِ مستقراً و داراً .

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