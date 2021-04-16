المنافذ: ضبط حاويات بداخلها دراجات نارية وهوائية معدة للتهريب

2021/04/16 | 13:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب حاويات تحتوي على دراجات نارية وهوائية وأدوات مستعملة معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكر الهيئة في بيان، أنه “استناداً إلى المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، تم إحباط محاولة تهريب (3) حاويات تحتوي على دراجات نارية وهوائية وأدوات مستعملة معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الأوسط”.وأضافت أنه “تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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