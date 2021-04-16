الحلبوسي يناقش مع بلاسخارت وكريم خان عمل فريق التحقيق الاممي بجرائم داعش

2021/04/16 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ممثلةَ الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بحضور المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في ما يخص الجرائم المرتكبة من قبل داعش الإرهابي (يونيتاد) كريم خان.وناقش اللقاء مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش، ودعم مجلس النواب العراقي لسنِّ القوانين اللازمة لمحاسبة داعش على الجرائم الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.من جهته، أشاد خان ، بجهود مجلس النواب لانصاف الضحايا وتحقيق العدالة من خلال التشريعات، وآخرها قانون الناجيات./انتهى5

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