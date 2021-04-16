ظاهرة قمامة التاريخ/7/ ملحق استطرادي2 - عبدالامير الركابي

2021/04/16 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي توجد الظاهرة المجتمعية ازدواجية من مجتمعيتين: "ارضوية"، و "لا ارضوية/ كونية سماوية"، بينما يظل الكائن البشري يعيش احاديا ارضويا عقلا، كمستوى وعي اولي اجباري انتقالي، لتعذر الإحاطة العقلية ابتداء، ونقص أسباب التحولية التي هي جوهر وغاية الظاهرة المجتمعية بنوعيها، إضافة لغلبة مساحة المجتمعية الارضوية انتشاراعلى مستوى المعمورة، بمعنى ادق ان الكائن البشري يعيش لامد غير قصير منذ تبلور الظاهرة المجتمع ......





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