فاعلية المنظمات الإنسانية والحقوقية، من حوارنا مع د. أسلم الشمري - الحلقة الخامسة – من توثيق جرائم الحرب - في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/04/16 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي في أي زمان، الدول الفقيرة تتأثر الطبيعية فيها والهواء والشوارع والناس بعنف الحروب والبطالة والأمراض والشقاء اليومي لمعظمهم..



لم نستطع الإستمتاع من دون التفكير بهم - في أفريقيا – الإنسان فيها لم يستطع الابتهاج بالمطر، لأن عظمة الوهاجة كانت مرادفًا بالنسبة لهم للمزروعات المحروقة والمجاعة..



فقد عرفوا حجم القتل والدمار الذي تخلفه الأعاصير..



كانت عناوين الصحف بلائحتها الطويلة من الكوارث وا ......





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