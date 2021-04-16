تعرف على العرض الجديد الذي قدمه رئيس برشلونة لميسي

2021/04/16 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

من الواضح أن خوان لابورتا يرى بأنه يجب أن يستمر ليونيل ميسي في نادي برشلونة، ووفقاً لـ RAC1 فإنه قام بالفعل بتقديم العرض الأول للنجم الأرجنتيني لتجديد عقده.

ويعلم لابورتا أن النادي في الوقت الحالي ليس في وضع يسمح له بمضاهاة أي عرض من قبل الأندية الاوروبية العظمى اقتصاياً.

لكن لابورتا قدم عقداً لميسي يعتمد على الزيادات المادية وفقاً لدرجة تعافي النادي مالياً في الفترة القادمة، حتى وإن كانت البداية براتب أقل مما يتقاضاه ليو حالياً.

ويعرف لابورتا أن ميسي سيبقى فقط في حالة تقديم ضمانات بمشروع يغريه ويسمح له بمواصلة الفوز بالألقاب، وهنا يريد الرئيس أن يلعب بورقة التوقيع مع هالاند والذي سيكون توقيعاً قوياً واستراتيجياً بفضل قدراته وإمكانياته.

وربما ستكون تلك الفكرة التي سيقدمها لابورتا للاعب الأرجنتيني، فالتوقيع مع هالاند سيكون بمثابة ضربة على الطاولة من شأنها أن تعزز فكرة بناء فريق قادر على الفوز بالألقاب.

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