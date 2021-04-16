2021/04/16 | 14:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 8.9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتعافي أكثر من 9.1 مصاب بالفيروس.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة، عن رصد 8.995 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (2476 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ ( 704 حالة)، وضواحي موسكو (595 حالة).وتبلغ وتيرة نمو الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا حاليا 0.19%.وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 397 حالة وفاة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل 8995 إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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