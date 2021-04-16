2021/04/16 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني الجمهورية كنظام ، لا يعني من يُدعّون ( جمهوريين ) ، لان الجمهورين الحقيقيين لا يمارسون النميمة ، والقيل ، والقال في المسائل التافهة ، والتقول بناء على وشاية البوليس السياسي ، التي يتكلف بترويجها طابوره المندس في التنظيمات التي لم تعد تنظيمات ، وفي الجماعات المتناثرة ، والمتفرقة ، والتي تتصارع صراع دونكيشوط ، الذي لا ينتهي ...



، ولا مخرج ولا نهاية له ...



وهنا أعني ولا أتكلم ( الجمهوريين ) المغار ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمهورية - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمهورية - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).