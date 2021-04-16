النصر يصف مقترح وزير المالية حول الضرائب بـ”المستفز” ويؤكد: سنلجأ لإقالته

2021/04/16 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص وصف تحالف النصر، اليوم الجمعة، مقترح وزير المالية الخاص بفرض الضرائب ب”المستفز” فيما أكد انه سيتوجه إلى اقالته في حال الاصرار على المقترح.وقال عضو التحالف فلاح الخفاجي، في تصريح خاص”للمركز […]

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