المالية النيابية : لا حاجة لاستقطاع رواتب الموظفين وما يجري الان هو معاقبة للمواطنين

2021/04/16 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكدت اللجنة المالية النيابية عدم وجود حاجة لاستقطاع رواتب الموظفين ، فيما وصفت ما يجري الان بانـه :" معاقبة للمواطنين ".وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي ، في تصريح صحفي ، ان :"" هناك اتفاق مخفي بين رئاسة البرلمان والحكومة بتمرير الاستقطاعات بعد اقرار قانون الموازنة العامة 2021 ".وكانت وزارة المالية ، اقترحت على مجلس الوزراء تطبيق الاستقطاع الضريبي من الراتب الكلي ، على ان تستقطع الضريبة المتحققة على اجمالي الراتب الشهري " الراتب الاسمي والمخصصات والحوافز والارباح الشهرية والسنوية والمكافآت والايفادات وغيرها من اشكال الدخل كافة " اعتبارا من شهر نيسان ، وان يقسط مبلغ الضريبة المتحقق للاشهر " كانون الثاني وشباط واذار " من سنة 2021 ويستوفى خلال السنة نفسها ./انتهى5

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