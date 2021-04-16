لجنة نيابية تحذر المالية من الالتفاف على قرار البرلمان بعدم فرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين

2021/04/16 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حذرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، وزارة المالية من :" الالتفاف على قرار مجلس النواب بعدم فرض ضرائب جديدة على رواتب موظفي الدولة" ./انتهى5

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