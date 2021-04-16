تظاهرات ليلة غاضبة في موقع التفجير وايقاد شموع على أرواح ضحايا سوق الحبيبية.. فيديو

2021/04/16 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر العشرات من أهالي مدينة الصدر في موقع تفجير سوق الحبيبية شرقي بغداد، مرددين هتافات تندد بتكرار التفجيرات التي تستهدف الأبرياء.

ورفع عدد من الشباب الذين تجمعوا في موقع التفجير لافتات تستنكر عدم تكثيف جهود الامن لمنع تكرار التفجيرات الإرهابية.

فيما اوقد المتجمعون الشموع على اروح الضحايا في مكان الحادث، مطالبين الأحزاب السياسية بالكف عن الصراعات فيما بينهم وانعكاس ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي.

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