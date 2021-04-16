اصابة 4 اشخاص بالرصاص اثر مشاجرة مسلحة وسط البصرة

2021/04/16 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باصابة 4 اشخاص بالرصاص نتيجة لمشاجرة في محافظة البصرة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "خلافا شخصيا ادى الى اصابة 4 اشخاص ضمن منطقة الطويسة في محافظة البصرة".واضاف المصدر ان "المصابين تم نقلهم الى المستشفى القريب، فيما طوقت القوات الامنية مكان الحادث".

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