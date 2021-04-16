للحصول على إجازة.. رجل في تايوان يطلق زوجته 3 مرات بغضون 37 يوماً

2021/04/16 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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في حادثة غريبة، أقدم رجل في تايوان على الزواج من امرأة أربع مرات، وطلقها ثلاث مرات، في غضون 37 يوما، وذلك بهدف "خبيث جدا"، حسبما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".

ووفقاً للموقع، فإن "الرجل الذي لم يكشف عن اسمه، يعمل موظفا بأحد البنوك في تايبيه بتايوان، وقد أقدم على تلك الفعلة الغريبة من أجل الحصول على إجازة طويلة مدفوعة الأجر.

فبحسب قانون العمل في تايوان، يحصل الموظفون من الجنسين على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام، عند الزواج.

وفي السادس من نيسان 2020، تزوج الرجل أول مرة، لكنه طلق امرأته بعد انتهاء أولى إجازاته، ليكرر ذات الفعل أربع مرات، وليحصل على 32 يوما كإجازة مدفوعة الأجر.

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