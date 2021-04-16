2021/04/16 | 14:36 - المصدر: فرانس 24

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تتطرق هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" إلى الفقرات التالية: منع الإفطار العلني في الموصل يثير موجة من الجدل.



حملة لدعم عمال المقاهي في المغرب.



المدينة الذهبية القديمة...اكتشاف أثري جديد في مصر.



رسالة دعم من رياض محرز إلى مريض سرطان أردني. برج خليفة يحتفى بحلول شهر رمضان بعرض مذهل.

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