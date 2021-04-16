الكشف عن أسباب عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين

2021/04/16 | 14:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مفوضية الانتخابات عن أسباب عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين التي انتهت أمس الخميس.وذكر بيان للمفوضية اطلع “النور نيوز” نسخة منه “تتابع مفوضية الانتخابات جميع ردود الأفعال السياسية والشعبية المرتبطة بحدث الانتخابات المرتقب، ومنها ما وصلها من طلبات لتمديد فترة تحديث سجل الناخبين، وهنا تود المفوضية أن تبين إنها سعت في عملها خلال فترة …

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