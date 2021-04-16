2021/04/16 | 14:38 - المصدر: فرانس 24

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تتطرق هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" إلى الفقرات التالية: زحام شديد أمام مركز اللقاحات في جامعة أم القرى السعودي.



منع مسلسل رمضاني من البث بفجر غضب الأردنيين.



شريهان تتصدر مواقع التواصل..



وهذا السبب.



فلسطينية تهوى السرعة.



لأول مرة..



ماراثون للفتيات في الموصل.

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