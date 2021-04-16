وكالة: مستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو السعودية يعتزمون إصدار سندات

2021/04/16 | 14:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، عن اعتزام مستثمرين في خطوط أنابيب أرامكو السعودية إصدار سندات لإعادة تمويل قرض بقيمة 10.5 مليار دولار.

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