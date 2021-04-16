2021/04/16 | 14:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق يوم الجمعة، عن عدد النازحين في مخيمات السليمانية، واسباب عودتهم العكسية.

وقالت الدكتور بسمة محمد مصطفى عضو مفوضية حقوق الانسان لـPUKmedia: انه وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، زارنا مخيمات النازحين في محافظة السليمانية، مخيمي ( اشتي وعربد ) والتي تضم نازحين من اغلب المكونات العراقية، للاطلاع ميدانيا على احوالهم ومستوى الخدمات الصحية والاقتصادية والمساعدات الانسانية في ظل اجواء جائحة كورونا وعدم توافر فرص العمل، كذلك حلول شهر رمضان المبارك والذي يرافقه ارتفاع في المواد الغذائية .

واضافت: انه وبحسب احصائيات القائمين على هذه المخيمات تعداد العوائل النازحة في مخيم اشتي وعددهم (1843) عائلة، واعداد الاطفال دون سن الثامنة عشر بلغ (2365) طفل، ومخيم عربد (289) عائلة، بينهم (370) طفل، مشيرة الى انه تم مناقشة احوال النازحين واعداد العوائل العائدة طوعا الى مناطقها الاصلية اضافة الى حالات العودة العكسية، لاسباب عدم استقرار الوضع الامني لبعض المناطق وعدم توفر البنية التحتية ونقص الخدمات، خاصة من تعرضت منازلهم للتهديم من قبل عصابات داعش الارهابية، واستقرار بعضهم في السليمانية لمستوى المعيشية فيها، مقارنة من مناطقهم الاصلية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة عكسية للنازحين الى مخيمات السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة عكسية للنازحين الى مخيمات السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).