التجارة تعلن فتح أبواب المراكز التسويقية للحنطة في هذه المحافظات

2021/04/16 | 14:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التجارة، عن فتح أبواب المراكز التسويقية في محافظات الجنوب والوسط العائدة للشركة العامة لتجارة الحبوب أيذاناً ببدء موسم تسويق الحنطة لعام ٢٠٢١.ونقل بيان للوزارة وصل “النور نيوز” نسخة منه، عن مدير عام الشركة عبدالرحمن الجويبراوي خلال زيارته لمحافظة ميسان مع انطلاق الموسم التسويقي للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال أولى الكميات التي ستسوق …

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