روسيا: سنرد على العقوبات الأمريكية

2021/04/16 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الرئاسة الروسية اليوم الجمعة، أنها سترد وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل على العقوبات الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة أمس الخميس ضد هذا البلد، لكن كل شيء سيتوقف على القرار الذي سيتخذه الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف في مؤتمره الصحفي اليومي “في هذه الشؤون لم يلغ أحد مبدأ المعاملة بالمثل، هذا عنصر أساسي”.

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