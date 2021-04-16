قيادة عمليات الانبار تفجر ثلاثة أوكار لداعش في الرطبة

2021/04/16 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، ان قيادة عمليات الانبار فجرت ثلاثة أوكار لداعش في الرطبة.

وذكرت الخلية في بيان أن “قوة من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأنبار بالتنسيق مع جهاز مكافحة الارهاب بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت من تنفيذ واجب تفتيش في شمال منطقة الرطبة بعمق الصحراء”.

وأوضحت أن “القوة عثرت على وكر يحتوي حزامين ناسفين ودراجة نارية و تم تفجير الوكر و محتوياته من قبل مفروة المعالجة، فيما شرعت الفرقة ذاتها بواجب تفتيش اخر في قاطع المسؤولية وعثرت على 3 اوكار متقاربة تحتوي على لابتوب لوحي و أجهزة أتصال مع بطاريات و جهازي موبايل يستخدم للتفجير، حيث تم تفجير الاوكار بعد رفع المواد من قبل مفرزة معالجة الفرقة”.

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