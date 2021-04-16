ما سبب دوي أصوات صفارات الإنذار في مطار بغداد الدولي؟

2021/04/16 | 14:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتوضيح حول أصوات صفارات الإنذار في مطار بغداد الدولي في العراق....

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