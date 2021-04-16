للمرة الثانية خلال رمضان ’نيران السحور’ تزور الكرادة عن طريق مخزن للأجهزة الكهربائية (فيد

2021/04/16 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت فرق الدفاع المدني، الجمعة، اخماد حريق اندلع خلف مستشفى العلوية الاهلي في بغداد.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (16 نيسان 2021)، أن "فرقها اخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن ومتجر للأجهزة الكهربائية والمكتبية ومستلزمات الطابعات واجهزة الأستنساخ والحاسبات خلف مستشفى العلوية الأهلي تحديدا".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع طوقت نيران الحريق ورذاذ الاخبار يختلط بالدخان الاسود ليرسم على وجوه رجالنا اجمل لوحات البطولة وسط تكبيرات المأذن باقتراب وقت الأمساك في ليلة رمضانية بغدادية وطنية اضوائها حمراء شاع نورها ليملئ السماء وأمتزجت انوارها بين وهج النار واضواء لافتات عجلات الإطفاء".

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